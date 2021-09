Da Ryanair a Ita, 52 piloti della compagnia a basso costo vogliono volare con la nuova Alitalia

21 settembre 2021 a

Sono 52 i piloti della Ryanair che hanno presentato domanda per lavorare in Ita, anche se l’azienda di provenienza ha negato. Lo avrebbe detto, a quanto si apprende, il presidente esecutivo Ita Alfredo Altavilla replicando alle domande durante l’audizione davanti commissioni Lavoro e Trasporti della Camera.

Intanto, nonostante le proteste di oggi dei lavoratori vicino a Montecitorio, Altavilla ha lanciato un messaggio chiaro, nessuna marcia indietro: "Fiducioso della partenza il 15 ottobre? Assolutamente, Ita deve partire il 15 ottobre per il semplice motivo che Alitalia dal 15 ottobre non vola più, non ci sono possibili alternative, bisogna fare di tutto per partire". Per il presidente di Ita, "le retribuzioni nella nuova compagnia "sono perfettamente allineate e in alcuni casi superiori al contratto nazionale. Malgrado l’applicazione del regolamento aziendale - ha detto - ci siamo impegnati anche per iscritto, a continuare a tenere informati i sindacati e le associazioni professionali dell’andamento della società perché crediamo fortemente che nel prosieguo dell’attività di Ita ci dovrà essere un’occasione per rimetterci al tavolo e per superare le decisioni prese ieri".

