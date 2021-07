Incredibile sul volo Ryanair: aereo evacuato. Chi si era nascosto in bagno, aggirate tutte le norme

03 luglio 2021 a

a

a

Nell'era della pandemia dove nessuno potrebbe spostarsi senza incorrere in controlli e sanzioni può succedere che un uomo salga su un aereo e si chiuda nel bagno per raggiungere clandestinamente l'Italia.

La vicenda assurda si è verificata su un volo Ryanair. Un clandestino ha Bruxelles ha fatto evacuare l'aereo che, partito poi con ritardo dalla Capitale belga, è atterrato a Milano. L'uomo è stato arrestato e consegnato in seguito all’ufficio della procura di Hal-Vilvorde.

Esplode motore sull'aereo in missione con gli agenti di polizia, il pilota evita la strage

Secondo la testimonianza di un passeggero, l’uomo ha provato prima ad occupare dei posti che erano poi risultati essere già stati assegnati ad altre persone. Quindi ha deciso di rinchiudersi in bagno per arrivare a Milano. La polizia federale conferma i fatti e indica che l’individuo era salito a bordo dell’aereo senza i documenti necessari. Come abbia fatto non è noto, ma dovrà essere accertato dalle autorità.

Ennesimo dramma a Lampedusa: sette morti tra cui una donna incinta

"L’uomo ha causato dei problemi in aereo. Ha spinto i passeggeri e si è chiuso a chiave nella toilette. Finalmente siamo riusciti a farlo uscire senza problemi. Poiché l’uomo aveva lasciato anche i bagagli sull’aereo, tutti hanno dovuto lasciare l’aereo per poter effettuare un controll", ha spiegato un portavoce della polizia. I passeggeri hanno dovuto aspettare un’ora sulla pista dell’aeroporto. Finalmente l’aereo Ryanair è riuscito a decollare per Milano alle 10, con un’ora e 20 minuti di ritardo.

Il tutto è accaduto tra il volo Ryanair (Malta Air) registrato 9H-QDS giovedì mattina intorno alle 08:30 all’aeroporto di Bruxelles e quello FR2963 per Milano Malpensa.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.