"Vaccino sicuro ed efficace", i test Pfizer per i bambini di 5 anni al vaglio delle autorità

Pfizer va avanti con i test e il vaccino anti-Covid. Il siero prodotto dall'azienda Usa "è sicuro per i bambini tra i 5 e gli 11 anni", ha riferito la casa farmaceutica citando i risultati dei trial clinici. I dati devono ancora essere sottoposti alla valutazione della Fda e il processo potrebbe completarsi entro la fine di settembre.

Le prossime tappe dell'iter prevedono che Pfizer e BioNTech sottomettano i dati delle sperimentazioni alle autorità regolatorie: la Food and Drug Administration americana a inizio ottobre e l'Agenzia europea per il farmaco Ema circa un mese più tardi. In caso di conclusione positiva dell'iter il vaccino potrebbe essere usato a partire da fine ottobre negli Stati Uniti e, presumibilmente, da fine novembre in Europa, scrive Repubblica.

Tra gli obiettivi dell'azienda l'approvazione del vaccino a partire dai sei mesi. Entro la fine dell’anno saranno disponibili i risultati della sperimentazione del vaccino anti Covid Pfizer-BioNTech nei bambini tra 6 mesi e 11 anni, "se la sicurezza e immunogenicità saranno confermate – aveva spiegato a maggio la società –, speriamo di ricevere l'autorizzazione per la vaccinazione di questi bambini più piccoli entro l'inizio del 2022".

