Scatta la corsa al vaccino, boom di prenotazioni nel Lazio dopo il green pass obbligatorio

Scatta la corsa al vaccino. Dopo la decisione del governo di estendere l'obbligo di green pass ai luoghi di lavoro a partire dal 15 ottobre, si è registrata un'accelerazione della campagna vaccinale anti-Covid 19. I dati registrati oggi nel Lazio parlano chiaro.

Secondo quanto si apprende, le prenotazioni e le somministrazioni dei vaccini nella regione sono cresciute, nella sola giornata di oggi, del 10% circa. Il Lazio è già piuttosto avanti rispetto ad altri territori italiani.

In testa, in termini di dosi già somministrate, c’è la Lombardia con 14.482.958 (90,2 per cento delle dosi ricevute), seguita proprio dal Lazio con 8.080.002 (84 per cento) e la Campania con 7.540.965 (83,3 per cento).

