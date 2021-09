Green pass, che rissa tra Daniele Capezzone e Andrea Romano a Morning News: "Ti copri di ridicolo"

17 settembre 2021 a

a

a

Uno scontro durissimo quello andato in scena a Morning News, il programma di approfondimento di Canale 5 del mattino, venerdì 17 settembre. I protagonisti sono il deputato del Partito Democratico Andrea Romano e il giornalista Daniele Capezzone. Il campo di battaglia, neanche a dirlo, quello dell'obbligo di green pass e in generale il vaccino anti-Covid e le misure per il contenimento del virus con la riapertura delle scuole.

Capezzone asfalta Gualtieri, rissa brutale sul green pass. "Non ha capito nulla del Covid e ora..."

Il parlamentare dem critica la linea editoriale de la Verità sul vaccino, provocando la reazione di Capezzone che su quel giornale scrive. "Tutti i giornali liberali e conservatori al mondo come il Wall Street Journal, il Telegraph, il Times, che Romano non legge, hanno la stessa linea editoriale: sì al vaccino, no a restrizioni, pass e obblighi", dice il giornalista mentre il parlamentare del Pd non trattiene le risatine e i commenti velenosi.

Capezzone demolisce la Lamorgese: fallimento sui migranti, gestione disastrosa

"Può stare zitto questo signore?", sbotta Capezzone, che poi parte all'assalto a tutto campo: "Romano si copre di ridicolo, quando c'è un'amministrazione che non gli piace, come quella grillina a Roma, pompa contro il comune, quando si passa alla Regione non parla mai di Zingaretti. Siete faziosi e sciocchi". Poi passa al disastro del bus e del trasporto pubblico, su cui il governo ha fatto poco o nulla. "Fate ridere" va all'assalto Capezzone elencando le omissioni dell'esecutivo sulla scuola.

Capezzone umilia i dem di casa nostra: così applaudivano Biden e ora...

"In 19 mesi non avete fatto niente e viene qui a pontificare, si deve vergognare" attacca il giornalista accalorato, che scatena la replica altrettanto piccata del parlamentare dem.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.