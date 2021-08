Stasera Italia, Capezzona umilia i dem di casa nostra: applaudivano Biden e ora...

27 agosto 2021 a

a

a

Il presidente americano Joe Biden ha sbagliato tutto, e anche noi rischiamo di pagare il prezzo del disastro in Afghanistan. A Stasera Italia, la trasmissione di Rete 4 condotta da Veronica Gentili, al centro della discussione venerdì 27 luglio non può che esserci la polveriera afghana, con gli attentati di Kabul da parte delle cellule locali dell'Isis che fanno strage di civili e militari, mentre i talebani sono tornati a essere i padroni del Paese.

Strage Isis all'aeroporto: l'Afghanistan è già la base del terrore

Biden si doveva chiedere "come esegui il ritiro?" attacca Capezzone. "Lo puoi fare usando la deterrenza, dando un colpo forte, non facendoti dettare il calendario". Invece il presidente Usa "ha fatto prima l'annuncio, perché voleva fare tutto entro l'11 settembre immaginando un ventennale" dagli attacchi alle Torri Gemelle "in cui poteva dire: ho riportato tutti a casa. Ma non ha capito che l'anniversario del 9-11 lo fa fare ai nemici dell'Occidente trionfanti".

Video su questo argomento Sangue e disperazione, i cadaveri ammassati dopo gli attentati di Kabul

"Oggi il rischio è un effetto Kabul in tutto il mondo. Oggi i nemici dell'Occidente capiscono che la Casa Bianca è debole, questo il dramma di Biden", è la conclusione del giornalista.

Afghanistan, Gelmini “G20 e Ue diano un segnale chiaro”

Nel corso del dibattito Capezzone non lesina una bordata ai democratici di casa nostra, e in primis al commissario all’economia Ue Paolo Gentiloni. E con lui a tutti gli esponenti del Pd festanti per la sconfitta di Donald Trump alle elezioni americane e per la vittoria di Biden. Dicevano che gli adulti sono tornati alla casa Bianca, rimarca Capezzone. E ora vediamo tutti come sta andando.

Biden è in un vicolo cieco. Americani sotto scacco da Isis e talebani

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.