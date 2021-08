Capezzone asfalta Gualtieri, rissa brutale sul green pass. "Non ha capito nulla del Covid e ora..."

04 agosto 2021 a

"Ma questi che pensano, che i ragazzi alle dieci di sera vanno a leggere i sonetti di Shakespeare?" Daniele Capezzone va all'attacco a testa bassa sulle scelte del governo in materia di green pass. E a Morning News, il programma di Canale 5 in onda mercoledì 4 agosto, si accende uno scontro furibondo con Roberto Gualtieri, candidato sindaco di Roma per il Pd ed ex ministro del governo Conte bis.

"Bugia dopo bugia. Avevano detto che col green pass riaprivano le discoteche, e non l'hanno fatto", elenca il giornalista ed ex parlamentare. "Fanno fallire imprese, e avranno il risultato di avere feste clandestine e assembramenti" è l'accusa di Capezzone sull'estate ormai partita. "Non hanno senso pratico", argomenta elencando le contraddizioni sul certificato verde, che sarà necessario al ristorante al chiuso ma non in altri posti altrettanto a rischio.

Gualtieri si sente tirato dentro, anche perché l'attacco di Capezzone è arrivato dopo le parole concilianti dell'esponente dem. "Mi fanno ridere Capezzone e la destra, prima fanno la campagna contro il green pass e i vaccini e adesso dicono che non è coerente", attacca il candidato sindaco a Roma. Capezzone è abile a cercare il pelo nell'uovo, attacca Gualtieri: "La soluzione perfetta non esiste, è facile alzare il ditino... Dobbiamo dare messaggi positivi: vaccinatevi".

Finita qui? Neanche per sogno. "Sono allibito, avete in collegamento un omonimo dell'ex ministro Gualtieri che non ha capito nulla del Covid", è la bordata del giornalista. Gualtieri ride, i due si sovrappongono. "Non ha nessuna capacità di previsione" come visto per gli stanziamenti durante la pandemia, attacca Capezzone, "e ora viene qui a spiegarci le cose". "Se fosse per lei non avremmo neanche messo la mascherina", ribatte Gualtieri.

Il picco si raggiunge quando Capezzone fa riferimento all'attacco hacker si cui stata vittima la Regione Lazio governata da Nicola Zingaretti del Pd. "Si è fatta bucare da una mail..." attacca. "ma sta dando al Lazio la colpa dell'attacco? Ma sta con gli hacker?", risponde Gualtieri, lo scontro infiamma e la conduttrice è costretta a togliere l'audio ai due.

