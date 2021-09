Sicilia ancora in zona gialla, cosa succede nel resto d'Italia

10 settembre 2021 a

a

a

Ancora almeno una settimana in zona gialla per la Sicilia mentre tutte le altre Regioni restano in bianco. È quanto emerge dai parametri in esame dalla Cabina di Regia riunita oggi. La Sicilia, che vede da una settimana i contagi in calo ma non ancora i ricoveri, ha ancora entrambi i parametri presi in esame, ossia l’occupazione delle terapie intensive e dei reparti ordinari, ampiamente sopra soglia: le intensive sono al 23,2% (contro una soglia del 15%), i ricoveri ordinari al 13,8% (oltre la soglia del 10%).

“95% di non vaccinati”. L'infettivologo Bassetti svela i numeri agghiaccianti dei reparti Covid

Si «salva», invece, la Sardegna, dove anche i ricoveri sono in leggero calo da qualche giorno: le intensive sono sopra soglia al 14,7%, ma i ricoveri ordinari sono al 14,5%, di pochi decimali sotto quota 15% che fa scattare il giallo. Un’altra Regione, la Calabria, ha valori sopra soglia ma solo per i ricoveri ordinari, al 18,8%, mentre le intensive rimangono sotto il 10%.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.