La nuova divisa da lavoro di Nicola Zingaretti: obiettivo 80% dei vaccinati con bermuda e piedi scalzi

"Vaccinati e scendiamo in campo". È questo lo slogan lanciato da Nicola Zingaretti, governatore della Regione Lazio, per raggiungere l'obiettivo dell'80% dei vaccinati contro il Covid. Il traguardo è ormai prossimo e il presidente regionale ed esponente del Partito Democratico prova a convincere gli ultimi dubbiosi con una campagna social: Zingaretti appare in cucina in bermuda, t-shirt e con i piedi scalzi mentre sorseggia un caffè. "Caffettino e tra poco al lavoro per raggiungere l'80% dei vaccinati. Siamo vicini" le parole del post di Zinga: la nuova vita da influencer aiuterà la campagna vaccinale?

