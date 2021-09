Niente limitazioni, chiusure o green pass: l'azzardata promessa di D'Amato ai cittadini del Lazio

05 settembre 2021 a

Da una parte il ministro della Salute Roberto Speranza minaccia lockdown e chiusure, dall’altra Alessio D’Amato, assessore alla sanità della Regione Lazio, fa un’importante promessa ai cittadini in vista della stagione autunnale ed invernale. “Dobbiamo darci un obiettivo, una percentuale ancora più alta da raggiungere, visto che con la variante Delta gli esperti ci spiegano che servono più persone protette. Può essere l'85, forse è meglio il 90 per cento, ma raggiunto quel traguardo allora sarà giusto seguire il modello Danimarca e tornare alla vita normale. Io sono favorevole ad un ampliamento dell'obbligo vaccinale, condivido le parole dette da Draghi su questo” le parole del membro della giunta Zingaretti, che assicura che non serviranno più limitazioni, chiusure e green pass in un’intervista a Il Messaggero.

D’Amato rilancia e rincara la dose: “Danimarca, Malta e Portogallo sono i Paesi europei che hanno vaccinato di più. Il Lazio ha più o meno gli abitanti della Danimarca e sta superando il traguardo dell'ottanta per cento degli immunizzati proprio come il Paese scandinavo. Loro il 15 settembre riaprono tutto e dicono addio al Green pass. Perché non possiamo farlo pure noi? Ovviamente si tratta di decisioni che deve prendere il governo, l'intero Paese. Non può farlo il Lazio da solo. Però il ragionamento va cominciato. Diamoci un obiettivo da raggiungere, che può essere il 90 per cento, e consentiamo alle Regioni virtuose di riavvicinarsi alla normalità. Il Green pass è uno strumento, importante, sia per limitare il contagio sia per convincere le persone a vaccinarsi. Ma una volta tagliato il traguardo, può essere abbandonato. Io - sottolinea D’Amato, che una volta era definito il più chiusurista tra i rigoristi sul Covid - guardo con molto interesse alla Danimarca, voglio vedere come andranno le cose da loro”.

Il vaccino obbligatorio? È una mossa che D’Amato approva per arrivare al traguardo: “Per raggiungere l'obiettivo va bene sia l'estensione dell'utilizzo del Green pass sia l'obbligo per determinate categorie. L’obbligo è importante e serve a evitare che in autunno ci sia la pandemia dei non vaccinati”.

