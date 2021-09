Il virologo Crisanti striglia Draghi: vaccino non del tutto efficace, ingiusto renderlo obbligatorio

03 settembre 2021 a

«Non si può rendere obbligatorio un vaccino che non è del tutto efficace». Il virologo Andrea Crisanti, direttore del Dipartimento di medicina molecolare dell’università di Padova, commenta così la direzione intrapresa dal governo - e comunicata ieri in conferenza stampa dal premier Mario Draghi - verso l’ampliamento dell’obbligo vaccinale.

«Sono favorevole all’obbligo vaccinale - spiega Crisanti a Lapresse - ma credo sia giusto decidere sulla base dei dati di efficacia del vaccino. Sicuramente si tratta però di un elemento di chiarezza rispetto a questa farsa del Green Pass come strumento di sanità pubblica».

A preoccupare il virologo sono soprattutto i dati in arrivo da Israele, «che indicano come la vaccinazione abbia un’efficacia al momento di circa il 70%». La causa è probabilmente «un mix tra una diminuzione della protezione nel tempo e la presenza di varianti - aggiunge Crisanti - e fossi stato in Draghi avrei detto sicuramente che si andava verso l’obbligatorietà, ma anche che si sarebbero prima aspettati i dati israeliani».

Inoltre, per quanto riguarda l’obbligatorietà «sarebbe bello capire se è obbligatoria anche la terza dose, e anche capire prima se la terza dose è efficace».

