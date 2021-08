Berlusconi di nuovo in pista. Ricovero lampo, dimesso dal San Raffaele

27 agosto 2021 a

Ricovero lampo, Silvio Berlusconi torna subito in pista. Il presidente di Forza Italia ha lasciato l'ospedale San Raffaele di Milano dove si era recato ieri pomeriggio per una serie di controlli post Covid.

Il Cavaliere dopo aver contratto il virus svolge periodicamente delle verifiche sul proprio stato di salute. Era stato ricoverato dal 6 aprile al 1 maggio e poi era tornato ancora al San Raffaele a metà maggio per ulteriori controlli. Ieri il nuovo ricovero "per una valutazione clinica approfondita", si apprende da fonti vicine a Berlusconi.

Il capo di FI ha trascorso gli ultimi giorni in Sardegna dove ha incontrato numerosi esponenti politici. Nelle foto diffuse dopo l'incontro con Matteo Salvini era apparso abbronzato, sorridente e con un fisico più asciutto rispetto al recente passato. Un "miracolo" che aveva alimentato anche qualche voce su possibili manipolazioni dello scatto.

Le dimissioni lampo di Berlusconi superano anche le previsioni di Antonio Tajani. Il Cav "è stato ricoverato al San Raffaele per dei controlli approfonditi come già accaduto in passato, quindi i medici hanno ritenuto di visitarlo e credo starà lì per qualche giorno", aveva detto il coordinatore di Forza Italia, incontrando la stampa a Bari dove è in programma anche un incontro del partito sul Pnrr.

