Silvio Berlusconi di nuovo ricoverato all'ospedale San Raffaele per controlli post-Covid

27 agosto 2021 a

a

a

Silvio Berlusconi è di nuovo ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano da ieri pomeriggio per controlli post Covid. Il leader di Forza Italia era stato ricoverato dal 6 aprile al 1 maggio e poi era tornato ancora nell'ospedale milanese a metà maggio per ulteriori controlli dovuti principalmente agli strascichi lasciati dal Covid, contratto lo scorso anno. Berlusconi ha trascorso gli ultimi giorni in Sardegna incontrando numerosi esponenti politici. La conferma arriva da fonti del partito: il ricovero si sarebbe reso necessario "per una valutazione clinica approfondita".

Il retroscena bomba sull'incontro Berlusconi-Malagò: “Vuoi guidare Forza Italia?”

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.