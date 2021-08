Le elezioni si avvicinano e a Silvio Berlusconi torna voglia di politica

Arnaldo Magro 25 agosto 2021 a

Ultimamente Silvio Berlusconi, pare esser toccato dalla buona sorte. Oltre al miracoloso ringiovanimento fisico, già evidenziato e merito del non solo Photoshop, il Cavaliere è tornato invece centrale, nel dibattito politico. Sarà merito delle amministrative alle porte. «Solo quando l’arena iniziava a ribollire, i gladiatori impugnavano il gladio» suggerisce un parlamentare della prima ora di Forza Italia. In questo momento, è direttamente con «il Dottore», che le trattative vanno condotte. È lui in prima persona, a voler seguire con gli alleati, anche la spartizione del singolo collegio. Con lui e nessun altro. Nessuno dei soliti sherpa, ha diritto di parola senza il suo avallo. Già questo, potrebbe rappresentare un cambiamento, rispetto al recente passato. Il solo Antonio Tajani deve seguire concretamente l’evoluzione di lavori e tecnicismi. Questo suo ritrovato attivismo, non può ovviamente che confortare gli alleati, che vedono nella sua persona, una assoluta forma di garanzia.

La sua Villa «Disneyland» in Sardegna, non era frequentata così assiduamente dai parimenti politici, da parecchio tempo. Anche in settimana, soprattutto nel week end, altri incontri sembrano tra l’altro, essere già fissati in agenda. Il ruolo di padre nobile, piace eccome al Cavaliere. Sa bene che lo spazio dei cosiddetti moderati, stimato in un 6/7 per cento, non è intaccabile né dalla Lega né da Fdi. È dunque lui in queste ore, a cercare telefonicamente gli alleati di centrodestra. Lui a specificare, che non vi sarà nessun partito unico. Almeno non in tempi brevi. Si punterà nei prossimi mesi invece, a una regia concordata a tre, sui temi più cari al centrodestra. Immigrazione e fisco su tutti. Di fatto, ciò che a febbraio 2021, venne proposto già da Fratelli d’Italia, per contrastare un governo di unità nazionale ma a forte connotazione sinistra. A poco più di un mese dalle amministrative si scaldano i motori e si limano gli ultimi dettagli. Con l’auspicio ulteriore, che il tocco magico che avvolge il centrodestra, si protragga almeno per un mese e mezzo ancora.

