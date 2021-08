Misure sempre più liberticide. Lo sfogo di Mario Giordano a Stasera Italia: bisognava fare qualcosa di più sul Covid

24 agosto 2021 a

Misure sempre più liberticide. Le definisce così Mario Giordano, giornalista, le ultime notizie in arrivo sul possibile vaccino obbligatorio. Giordano è ospite di Stasera Italia, programma di Rete4 sotto la conduzione di Veronica Gentili e commenta le future strategie del Governo per aumentare la platea di persone vaccinate: “Le posizioni sono diverse su tanti temi, ma mi stupisco nel sentire alcune cose. Fino ad un po’ di tempo fa si diceva ‘dobbiamo raggiungere il 70-75% come soglia dei vaccinati’, adesso il professor Rasi ha detto che si raggiungerà l’80%, ma non è ancora sufficiente quindi si vuole introdurre l’obbligo. Oggi il professor Ricciardi ha parlato addirittura del 95%, mi sembra che sia una corsa al rialzo”.

Giordano, che ha sottolineato di essere immunizzato contro il Covid, ha poi portato acqua al proprio mulino citando fonti autorevoli: “Io cito il professor Forni, immunologo di Torino, che diceva stamattina su La Stampa che ‘il vaccino obbligatorio è una soluzione disperata, controproducente e sproporzionata’. Cito poi il New York Times, anche questo un foglio di non pericolosi no-vax e io il vaccino l’ho fatto, che raccontava di come in Israele si domandassero i perché dell’aumento dei ricoveri. Non bisognava fare qualcosa di più? Ad esempio sulle scuole, sulle terapie domiciliari. Mi chiedo - conclude irritato - se si possa fare qualcosa di più di altro anziché parlare di misure sempre più liberticide”.

"Mi chiedo se si possa fare qualcosa di più di altro anziché parlare di misure sempre più liberticide" @mariogiordano5 a #StaseraItalia sull'obbligo del vaccino pic.twitter.com/jPDbFGjvlK — Stasera Italia (@StaseraItalia) August 24, 2021

