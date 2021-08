Covid, il ministro Speranza non ha dubbi: la terza dose di vaccino si farà. Decisione in arrivo sull'obbligo

24 agosto 2021 a

“La terza dose si farà”. Non usa giri di parole nel corso di un’intervista a Repubblica il ministro della Salute Roberto Speranza, che annuncia che ci sarà anche una terza iniezione del vaccino contro il Covid, nonostante l’Oms non abbia dato parere favorevole alla nuova inoculazione, che viene già effettuata in Israele. Oltre alle ferme parole sulla terza dose Speranza ha parlato anche del vaccino obbligatorio, un tema di cui si sta discutendo ampiamente nelle ultime ore: “I numeri della campagna vaccinale sono positivi, tra due settimane il governo deciderà se introdurre anche l'obbligo. Le polemiche sul green pass? È uno strumento di libertà per evitare il lockdown”. Con lui è stato intervistato anche Agostino Miozzo, ex coordinatore del Cts, che è più duro e netto: “Farei entrare in vigore l'obbligo vaccinale da stasera. Terza dose? Vacciniamo prima i paesi poveri ed evitiamo nuove varianti”.

Nel frattempo Speranza cerca di far luce sul caso del bambino di 5 anni morto in Veneto: “Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha predisposto l’invio di un’ispezione negli ospedali di Adria, Chioggia e Padova in relazione alla morte del bambino di 5 anni avvenuta lunedì mattina”.

