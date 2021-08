Stasera Italia, “vaccino obbligatorio per gli over50”. Il consulente di Figliuolo non ha dubbi: senza ospedali pieni

24 agosto 2021 a

Una grande delusione per tutti gli over 50 non vaccinati. Nella puntata del 24 agosto di Stasera Italia, programma di Rete4 condotto da Veronica Gentili, è ospite in studio Guido Rasi, professore ordinario di Microbiologia all'Università di Roma Tor Vergata, ex direttore dell'Ema e consulente del Commissario straordinario per l’emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo. Il microbiologo è convinto che sarà raggiunto l’obiettivo della campagna di immunizzazione, ma ora bisogna fare di più, soprattutto è necessario uno sforzo nella fascia di età più alta: “Per me la campagna vaccinale ci arriva all’80% entro fine settembre, ovviamente l’80% dei vaccinabili. Non ci si arriva all’immunità di gregge così come è definita scientificamente, perché ci vuole l’80% di tutta la popolazione, ma la fascia sotto i 12 anni non ha vaccino. Ma attenzione dentro a questo 80% c’è la fascia 12-18 che non erano programmati e poi per loro ci sono a disposizione due soli vaccini invece che quattro, quindi il risultato c’è, è raggiungibile e sarà raggiunto, anche grazie ai giovani che si stanno vaccinando in massa”.

“L’obbligo - la risposta del professore e consulente del Generale Figliuolo all’interrogativo della Gentili - secondo me è necessario assolutamente per alcune categorie, come quella degli ultracinquantenni che non si sono vaccinati. Sono troppi. Con la variante Delta un numero enorme si contagerà e questi non vaccinati sono troppi e riempiranno gli ospedali. Lo stiamo vedendo, ogni giorno c’è un più nelle terapie intensive, oggi un +47, vuol dire che ci sarà un numero alto di morti, visto che faranno il prossimo passo. Ci sono 60 morti oggi, sono tanti. Dopo 5 miliardi di vaccini fatti non ha più senso riempire gli ospedali. Donne di 40 anni che non si sono potute operare per tumori per colpa degli ospedali pieni… Non - chiude Rasi con un’evidente amarezza - è possibile”.

