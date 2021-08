Covid, la Consulta di Bioetica dice sì al vaccino obbligatorio: un diritto dei cittadini

24 agosto 2021 a

La Consulta di Bioetica "è favorevole all'obbligo del vaccino anti-Covid per tutti. Il senso è che se si vuole stare in società e non chiusi in casa, si ha il compito e l'onere di vaccinarsi". Ad annunciare la presa di posizione della Consulta è stato il presidente Maurizio Mori, che ha poi reso noto che nei prossimi giorni arriverà la pubblicazione del parere favorevole all'obbligo vaccinale per chiunque abbia rapporti sociali. “Riteniamo il vaccino un diritto del cittadino, è un servizio che le persone in tutto il mondo dovrebbero chiedere agli Stati. Attualmente, invece, solo il 2% dei Paesi ha il vaccino” le altre parole di Mori nell’annunciare il parere.

Nel frattempo il Tar del Lazio ha deciso con un decreto monocratico che non ci sarà nessuna sospensione cautelare urgente - ma anche una preliminare ipotesi di "palese inammissibilità" del ricorso - del decreto legge con il quale il 6 agosto scorso è stato previsto che tutto il personale scolastico e universitario dovrà possedere e sarà tenuto a esibire la certificazione verde Covid-19. Stessa cosa per la disposizione secondo la quale il mancato rispetto di tale obbligo di avere il green pass sarà considerato assenza ingiustificata e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro sarà sospeso.

