La corsa della regista per le vie di Kabul. Sahraa Karimi sfugge alla furia dei talebani

16 agosto 2021 a

Ecco la fuga della regista afghana Sahraa Karimi per le vie di Kabul. La regista si è ripresa con il cellulare mentre corre a Kabul per provare a mettersi in salvo dalla furia dei talebani.

@cakir_rusen Afganistan'da yaşayan kadın yönetmen #SahraaKarimi nin yardım çığlığı..



"Hey bu koca dünyanın insanları, lütfen susmayın, bizi öldürmeye geliyorlar..

Taliban şehre girdi, bizler kaçıyoruz. Herkes korkuyor. Bu, korku filminden bir kesit değil, Kabil'in gerçekliği pic.twitter.com/2ygByhdzXA — sungun (@sungun16) August 15, 2021

Sahraa Karimi è la prima presidente donna dell'Afghan Film Organization. In un altro video pubblicato in seguito, la Karimi testimonia che anche il personale delle banche è stato evacuato. "Sono andata per ritirare del denaro - ha scritto la regista - ma avevano chiuso ed evacuato il personale".

