Aeroporto di Kabul preso d'assalto dai civili in fuga. I soldati Usa sparano in aria

16 agosto 2021 a

Preso d’assalto dai civili in fuga l’aeroporto di Kabul. Gli afghani che cercano di lasciare il Paese sono sulle piste e arrampicati alle scale dei "finger" dello scalo. I soldati americani hanno messo in sicurezza il perimetro dello scalo, ma faticano a mantenere l’ordine dentro, tanto che sono arrivati a dover sparare colpi in aria per mantenere il controllo.

#16agosto Aggiornamenti #Afghanistan A #Kabul stanno arrivando 10mila unità talebane ma la città pare già in sicurezza.

I taleb hanno bloccato le strade per lo scalo ormai irraggiungibile

Il caos è all'interno dell' aeroporto dove è assalto agli ultimi aerei sulla pista 1/10 pic.twitter.com/yMHDXShFg5 — Nico Piro (@_Nico_Piro_) August 16, 2021

E almeno tre persone sono state uccise da colpi di arma da fuoco all’aeroporto internazionale di Kabul, in Afghanistan, dove c'è stato un pesante scontro a fuoco. A dirlo il Wall Street Journal e diversi reporter ancora sul posto da Twitter. Alcuni testimoni, citati dal quotidiano statunitense, avrebbero visto i corpi insanguinati a terra appena fuori dall’edificio del terminal.

L’esercito Usa sta gestendo la sicurezza dell’aeroporto di Kabul dove sono in corso le evacuazioni da parte di diversi Paesi occidentali, Italia compresa. In precedenza marines statunitensi avevano sparato colpi di avvertimento in aria, dopo che centinaia di afgani hanno violato il perimetro di sicurezza e si sono precipitati a bordo di un aereo da trasporto C-17 sulla pista.

Dai social arrivano video di persone che si arrampicano sulle scalette degli aerei, letteralmente presi di assalto dalla popolazione civile nella speranza di lasciare il Paese.

