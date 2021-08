"Date un'onorificenza a Veronica Desalu". Ma il post di Enrico Mentana divide il web

08 agosto 2021 a

a

a

Non Marcell Jacobs, e neanche Gimbo Tamberi, né tantomeno Vanessa Ferrari. Per Enrico Mentana la figura simbolo dell'Italia alle Olimpiadi di Tokyo è un'altra, una donna che non ha gareggiato ma che ha compiuto un altro tipo di impresa.

"Ancora una volta..." Tortu non si tiene, il clamoroso sfottò agli inglesi!

"Per me la figura più luminosa di Tokyo 2020 è una donna. Una donna che in Giappone non è mai stata. Una donna che arrivò in Italia col marito, che poi la lasciò sola, col suo piccolo - scrive il direttore del Tg La7 sul suo profilo Facebook - Per vivere, e per crescerlo, ha fatto ogni tipo di lavoro in quel lembo di terra tra il Po e l'Oglio", scrive Mentana che elenca le tappe della difficile vita di Veronica Desalu, la mamma di Fausto, storica medaglia d'oro nella staffetta 4x100 ai giochi, arrivata dalla Nigeria e che ha cresciuto da sola il figlio tra mille difficoltà.

"Perché non viene in tv", la mamma di Desalu stupisce tutti. Emozione al Circolo degli anelli

"Ha raccolto i pomodori, è stata in una azienda di produzione del parmigiano, in un mattatoio, in un ristorante, ha fatto la colf, poi per dieci anni l'operatrice sociosanitaria in una casa di riposo, e infine la badante", scrive Mentana citando un articolo di Repubblica. "Mamma Veronica, meriterebbe - lo propongo a chi può - un'onorificenza della nostra nazione" è la proposta di Mentana che argomenta: "Perché, come ha scritto perfettamente il professor Sandro Brusco, 'le politiche anti-immigrazione che tanto piacciono a buona parte dell'elettorato sarebbero disastrose NON perché impedirebbero l'ingresso a gente come Fausto Desalu MA perché impedirebbero l'ingresso a gente come la madre di Desalù'".

L'Italia è l'incubo dell'Inghilterra: Osho e il meme su Boris Johnson al compro oro

L'atleta, che ha ricevuto la cittadinanza italiana all'età di 18 anni, ha espresso a più riprese la gratitudine nei confronti della madre. "Quando vedi un genitore da solo che fa tutti questi sacrifici e tu che cerchi in tutti i modi di sdebitarti con il tuo genitore, è una roba veramente impagabile. Adesso finalmente posso sdebitarmi perché se lo merita, quando sei piccolo alcune cose non le capisci. Poi quando cominci a diventare grande ed entri nel mondo del lavoro, capisci i sacrifici che ha fatto e tutti i no che ti diceva - ha detto lo sprinter dopo la vittoria di Tokyo - Non perché magari non ti voleva bene o per altro. Lo diceva perché c'erano altre priorità e ora le ho capite finalmente. Posso solo dirle grazie, perché mi ha insegnato comunque il valore del sacrificio, del lavoro duro e finalmente ho raggiunto un risultato importante grazie a questi valori".

Il post di Mentana ha diviso gli utenti della rete che hanno commentato a migliaia. Molte le reazioni positive, così come le posizioni critiche soprattutto in relazione alla seconda parte del post contro le politiche anti-immigrazione. Alcuni utenti bollano l'intervento come pura "demagogia", altri si soffermano sui tanti migranti che si dedicano ad attività criminose una volta giunti in Italia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.