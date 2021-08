L'Italia è l'incubo dell'Inghilterra: Osho e il meme su Boris Johnson al compro oro

07 agosto 2021 a

Non si placa l’ironia degli italiani nei confronti dell’Inghilterra, che quando vede azzurro inizia a sentirsi male. La vittoria di Marcell Jacobs, Filippo Tortu, Fausto Desalu e Lorenzo Patta alla staffetta 4X100 maschile di Tokyo2020 è arrivata grazie ad un vantaggio di appena un centesimo, 37.50 contro 37.51, sugli atleti della Gran Bretagna, nuovamente beffati sul filo del traguardo dopo Euro2020 e il successo di Roberto Mancini e i suoi sulla formazione di Gareth Southgate. Federico Palmaroli, in arte Osho, scherza sulla sfida tra le due nazioni: Boris Johnson è ritrattato davanti alla vetrina di un compro oro. Un modo per scherzare sul fatto che l’Italia frega sempre all’ultimo secondo il metallo più ambito agli inglesi e al loro primo ministro.

