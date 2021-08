Il green pass arriva in Vaticano, Papa Francesco ha scaricato la carta verde

08 agosto 2021 a

Anche il Papa ha il green pass. Dopo il recente riconoscimento da parte dell’Unione Europea, anche il Vaticano ha dotato del certificato verde tutti coloro che hanno avuto la propria dose del vaccino anti- Covid. Tra i primi a riceverlo è stato Francesco Bergoglio, secondo quanto si apprende da fonti vaticane, il pontefice sarebbe entrato in possesso del proprio green pass. Papa Francesco ha ottenuto il proprio certificato vaccinale, in vista della sua trasferta in Iraq, dopo essersi fatto inoculare il siero lo scorso gennaio. Intanto in Vaticano si lavora per regolamentare e adeguare lo svolgimento degli eventi al chiuso all’interno delle mura leonine, secondo le nuove normative in vigore. Al vaglio l’ipotesi di chiedere il green pass ai fedeli, adeguandosi, come d'altronde sempre fatto in questi mesi segnati dalla pandemia, alla normativa italiana. La prima occasione potrebbe essere l’udienza generale di mercoledì 11 agosto. La gendarmeria potrebbe essere impiegata anche per il controllo del certificato verde.

Ad ogni modo la scelta di Papa Bergoglio rappresenta una nuova dimostrazione di adesione alle iniziative poste dal governo per il contrasto alla diffusione del coronavirus. D’altronde in un’intervista, ad inizio 2021, il Pontefice affermò: “Non so perché qualcuno dice: 'no, il vaccino è pericoloso', ma se te lo presentano i medici come una cosa che può andare bene, che non ha dei pericoli speciali, perché non prenderlo?", si chiese. Poi aggiunse: “Io credo che eticamente tutti debbano prendere il vaccino, è un'opzione etica, perché tu ti giochi la salute, la vita, ma ti giochi anche la vita di altri". Infatti, pochi giorni dopo l’inizio della vaccinazione in Vaticano, Bergoglio si sottopone alla prima dose di vaccino Pfizer-Biontech.

