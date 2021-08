Stasera Italia, il leghista storce il naso: “Chiedere green pass e documento danneggia i ristoranti”

08 agosto 2021 a

È giusto che siano i ristoratori a chiedere il green pass e il documento ai clienti che vogliono consumare i pasti all’interno dei locali? A rispondere a questa domanda posta da Veronica Gentili nella puntata dell’8 agosto di Stasera Italia, programma in onda su Rete4, è Gianmarco Senna, Consigliere regionale della Lombardia: “È un problema di opportunità più che il fatto che un Dpcm dia la facoltà di poterlo fare. È chiaro che chi non conosce il mestiere del ristoratore non si rende conto della difficoltà di creare empatia col cliente quando sta per arrivare. Andare a chiedere green pass e documento è qualcosa che non fa sicuramente bene alla categoria. E poi si chiedono se questa sia una funzione che debbano assumere loro”.

Senna però è assolutamente favorevole al vaccino, anche se pure qui le costrizioni non gli piacciono affatto: “Il vaccino permette di avere problemi limitati di ospedalizzazioni. C’è stato qualche caso e pochissimi morti, quindi i dati sono positivi. Detto questo non amo il bastone e non amo le costrizioni. Il pensiero che debba costringere qualcuno dopo che da tutte le parti si è fatta una confusione incredibile non mi piace…”.

