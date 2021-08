Stasera Italia, il terribile timore di Augusto Minzolini: il caos green pass aumenta i dubbi per il vaccino

08 agosto 2021 a

Le discussioni sul green pass non diventino uno strumento per contrastare la campagna vaccinale contro il Covid. Durante la puntata dell’8 agosto di Stasera Italia, programma condotto da Veronica Gentili, Augusto Minzolini, direttore de Il Giornale, ha voluto lanciare un appello in merito alla certificazione verde, che viene richiesta per mangiare ad esempio nei ristoranti al chiuso. “È vero che metti i ristoratori in una condizione difficile nel rapporto con i clienti, ma - l’affermazione del giornalista ed ex parlamentare - possiamo fare altre cose, si possono fare dei controlli a campione con forze dell’ordine e vigili urbani ad intervenire e vedere se tutti affrontano l’argomento green pass rispettando le regole. Ci sono tanti modi, però vorrei che questo tipo di contraddizioni che riscontriamo tutti poi non diventino un problema per tornare a dire vaccino sì, vaccino no, perché di fatto - conclude Minzolini - non abbiamo alternative e tutto ciò non deve diventare un motivo per tornare a dubitare dell'importanza del vaccino”.

Le contraddizioni del green pass non devono diventare un motivo per tornare a dubitare dell'importanza del vaccino per @AugustoMinzolin a #StaseraItalia Weekend pic.twitter.com/tatJAgdADZ — Stasera Italia (@StaseraItalia) August 8, 2021

