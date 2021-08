Stasera Italia, “non un'imposizione, ma l'offerta di una scelta”. Il professor Pasquino difende l'obbligo di green pass

08 agosto 2021 a

A difesa dell’obbligo del green pass. Nella puntata dell’8 agosto di Stasera Italia, programma di Rete4 condotto da Veronica Gentili, è ospite Gianfranco Pasquino, politologo e accademico italiano, nonché professore Emerito di Scienza politica nell'Università di Bologna. Il professore si schiera a spada tratta dalla parte del Governo, che ha deciso di imporre il green pass ai docenti, dopo aver già reso obbligatorio il vaccino contro il Covid agli operatori sanitari: “Alcune categorie come gli insegnanti, e naturalmente tutti gli operatori sanitari, sono a contatto con un sacco di persone. Gli insegnanti con i ragazzi e debbono essere loro i primi a sentire il bisogno di vaccinarsi per non contagiare i ragazzi. Lo stesso vale per gli operatori sanitari, che ne devono sapere più di noi e che a maggior ragione dovrebbero vaccinarsi. È giusto che si dica loro ‘attenzione, se non vi comportate in questo modo queste sono le conseguenze’. Faccio notare - conclude il prof. Pasquino - che non è un’imposizione, ma in un certo senso è l’offerta di una scelta, decidete voi se volete continuare a fare il vostro lavoro ed essere ricompensati”.

Il prof. Pasquino, a #StaseraItalia Weekend, spiega perché sia giusto che insegnanti e operatori sanitari si vaccinino per continuare il proprio lavoro pic.twitter.com/BLKnWAkWZI — Stasera Italia (@StaseraItalia) August 8, 2021

