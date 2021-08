Charlene di Monaco, l'ultimo sospetto: "Irriconoscibile, come dopo un lifting". Le immagini che fanno discutere

07 agosto 2021 a

La presunta crisi tra Charlene di Monaco e il principe Alberto II scatena il gossip mondiale. A fine agosto è previsto un nuovo viaggio del principe in Sudafrica insieme ai figli, i gemelli Jacques e Gabriella, che la madre ha visto solo a giugno. Ufficialmente Charlene Wittstock doveva restare nel suo Paese natio solo qualche settimana, a marzo, ma poi per un improvviso problema a orecchie, naso e gola ha prolungato per mesi il suo soggiorno, subendo tra l'altro due delicati interventi chirurgici alla testa.

Alberto sta terminando i suoi impegni olimpici a Tokyo da membro del Cio, dopo di che dovrebbe volare in Sudafrica anche se nessuna data sarebbe al momento fissata. L'esilio forzato della ex campionessa di nuoto e modella ha dato adito a numerose voci di un imminente divorzio della coppia, e che vedono Charlene ormai esausta per il chiacchiericcio e le invidie di Monte Carlo.

Ma l'immagine pubblica è quello che conta, così la Wittstock è tornata a parlare con una video-intervista a una emittente sudafricana, Radio 702, sabato scorso, ripresa poi dal tabloid britannico Daili Mail. Nel video la principessa dice che il rientro a casa è previsto per ottobre e questo è stato il "periodo più lungo che ho passato lontano dall'Europa e dai miei figli, sono molto triste" per questo. Charlene ha parlato anche delle sue condizioni di salute, definite serie, e ha spiegato che non bisogna forzare i tempi della convalescenza.

A gettare ombre e sospetti sul video diffuso dal Mail è il sito francese Objeko che parla di una principessa "irriconoscibile" e "totalmente trasformata". "Il suo viso è gonfio, la sua pelle sembra tirata" e "la redazione (...) non può fare a meno di pensare a un intervento di chirurgia estetica. In effetti, sembra fortemente che la principessa abbia appena subito un lifting e che il suo viso si stia riprendendo dall'operazione", si legge nel sito. Che concede alla principessa il beneficio del dubbio: il gonfiore del viso potrebbe essere dovuto agli interventi chirurgici.

