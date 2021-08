Variante Delta, altre due Regioni in zona rossa. Come cambia la mappa del Covid in Europa

05 agosto 2021 a

La variante Delta è alla base dell'aumento dei casi di Covid mentre entra nel vivo l'estate, con spostamenti inevitabili per raggiungere i luoghi di villeggiatura. Il trend è sotto la lente delle autorità sanitarie di tutti i Paesi, e si aggiorna così la mappa europea del Covid alla luce delle statistiche raccolte dall'Ecdc, il centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie.

Una settimana fa a far puntare i riflettori sull'Italia era stata l'entrata in zona rossa della Sicilia e della Sardegna. Nell'ultimo aggiornamento della mappa del rischio alle due isole si aggiungono altre Regioni. A cambiare colore in base al calcolo dei dati ci sono anche la Toscana e le Marche, che diventano rosse. La situazione italiana in base al "semaforo" dell'autorità europea dunque peggiora: quasi tutto il Paese è giallo con quattro "macchie rosse" (Sicilia, Sardegna, Toscana e Marche, come detto in precedenza) e solo poche "isole verdi", con Molise, la Puglia e la Valle d'Aosta al Nord a restare sotto ogni livello di guardia.

La mappa serve a gestire i flussi europei nello spostamento dei cittadini dell'Unione. L'analisi dell'Ecdc non influisce sui cittadini italiani, che possono spostarsi in tutto il territorio nazionale in base alle norme vigenti. Diverso il caso per gli spostamenti da e per le zone rosse in ambito europeo, che possono prevedere l'applicazione di determinati protocolli, diversi in realtà da Paese a Paese.

Tra le "macchie rosse" sulla mappa continentale spiccano alcune zone della Spagna, contrassegnate in rosso scuro, la gradazione del rischio più preoccupante. Alla base di sono i focolai Covi dovuti al proliferare della variante Delta nelle Baleari, Ibiza, Minorca e Palma, ma anche in Catalogna.

