Le vacanze sono salve: obbligo di green pass per i trasporti dal 1 settembre. La decisione sugli autobus

05 agosto 2021 a

a

a

Questa mattina si è riunita la cabina di regia sul Covid ed è stato deciso che dovrebbe scattare dal 1 settembre l’obbligo di green pass per i trasporti, senza anticipazioni ad agosto come qualcuno nel governo sperava, così da consentire l’organizzazione dei controlli. La certificazione dovrebbe essere richiesta per i treni a lunga percorrenza - Alta velocità, Intercity, con un aumento dei posti disponibili per gli utenti (la capienza sale all’80%) - e per i traghetti extraregionali, e non per quelli che viaggiano all’interno della stessa Regione. Sarebbe questo, a quanto si apprende da fonti di governo, l’orientamento della cabina di regia riunitasi stamattina a palazzo Chigi. Dovrebbe essere escluso anche lo stretto di Messina ma una riflessione è ancora in corso. Per quanto riguarda i bus il green pass dovrebbe essere richiesto solo per i tragitti che attraversano almeno due regioni.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.