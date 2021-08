Doccia fredda sulla scuola, il governo ha deciso: green pass obbligatorio per i docenti

05 agosto 2021 a

È terminata, a palazzo Chigi, la riunione della cabina di regia presieduta dal capo del governo, Mario Draghi, sul decreto con le nuove misure relative al certificato verde. È, quindi, iniziato subito dopo l’incontro in videoconferenza tra esecutivo e Regioni. Oltre a Draghi erano presenti i ministri Franco, Patuanelli, Giovannini, Bianchi, Franceschini, Speranza, Gelmini, Bonetti, Brunetta, Messa, Garavaglia (in videocollegamento), il sottosegretario Garofoli e in rappresentanza del Cts Locatelli e Brusaferro. Secondo quanto filtra il Green pass sarà obbligatorio per gli insegnanti, per il personale scolastico e per gli studenti universitari: è questa la decisione dell'esecutivo dopo giorni di trattative. La certificazione non dovrebbe essere richiesta agli studenti più giovani. Una riflessione è però ancora in corso sulla fascia dai 16 ai 18 anni. Il tutto sarà ratificato nel consiglio dei ministri che inizierà alle 16.30: si affronterà anche il tema delle conseguenze per quei docenti non in possesso di green pass. Resta comunque confermata la ripartenza delle scuole in presenza per ogni ordine e grado.

