Variante Delta e terapie intensive, con quanti casi scatta la zona gialla. Le regioni che rischiano grosso

03 agosto 2021 a

a

a

Ci risiamo, torna la mappa delle regioni a rischio. Addio all'Italia tutta verde, la prima Regione che potrebbe tornare alle misure anti-Covid più restrittive della zona gialla è la Sardegna.

Siamo tornati a gennaio 2020? Lockdown a Wuhan per colpa della variante Delta

Alla base del possibile "downgrade" i nuovi parametri decisi dal governo sui dati Covid. L'isola infatti ha toccato la soglia critica del 10% dei posti occupati nelle terapie intensive e, qualora sforasse questa percentuale, passerebbe nella nuova fascia con regole più stringenti soprattutto per chi non è in possesso di green pass.

Una batosta che arriverebbe nei giorni più caldi delle vacanze, con l'intera filiera del turismo pronta a ripartire per riscattarsi dopo i danni della pandemia. La Sardegna ha visto crescere progressivamente l'occupazione dei posti letto da parte di pazienti Covid-19 nei reparti di terapia intensiva, ed è arrivata a toccare - secondo gli ultimi dati dell'Agenzia per i servizi sanitari (Agenas) - la soglia critica del 10% (era all'1% a metà luglio). È la soglia limite, dopo scatta la zona gialla come previsto dai nuovi parametri per il cambio colore delle Regioni contenuti nell'ultimo decreto Covid che entrerà in vigore il 6 agosto e che contiene anche le norme sull'estensione del green pass obbligatorio in locali al chiuso, piscine, palestre.

Jasmine positiva dopo il vaccino. Lo sfogo di papà Al Bano: se non lo avesse fatto...

Ma di che numeri parliamo? Oggi in Sardegna ci sono 210 nuovi positivi al covid su 2780 tamponi: la percentuale, in 24 ore, crolla così dall’11,9% di ieri al 7,5%. I posti in terapia intensiva sono 19, senza variazioni rispetto a ieri, Tre nuovi ricoverati in reparto per un totale di 80 e 5.301 persone in isolamento fiduciario, oltre un centinaio più di ieri. Si registra una vittima, una donna di 90 anni nella provincia del sud Sardegna. Ma allora perché si rischia la zona gialla? Il fatto è che la saturazione dei reparti non dipende solo dal numero assoluto di ricoverati, ma anche dalla capacità di accoglienza: la Sardegna ha 196 posti in intensiva; ieri i pazienti erano 19, dunque basta anche solo un ingresso per superare la soglia critica. E basterà - secondo il nuovo decreto - superare uno solo dei parametri (incidenza, ricoveri ordinari e terapie intensive) per passare in zona gialla.

Ecco come sono entrati gli hacker. "Il fatto più grave", cosa ammette D'Amato

Se l'isola rischia grosso, non dormono sonni tranquilli la Liguria (terapie intensive al 6%), il Lazio e la Sicilia (al 5%), e la Toscana (4%).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.