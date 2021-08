Ecco il nuovo decreto green pass: niente stipendio per i docenti "ribelli". Trasporti, dove servirà il certificato

05 agosto 2021 a

a

a

Via libera al nuovo decreto sul Green Pass. Il Consiglio dei ministri ha licenziato il provvedimento che prevede l'obbligo del certificato verde che attesta vaccinazione anti-Covid (una sola dose è sufficiente), guarigione o tampone negativo per docenti, studenti universitari e per viaggiare su treni, aerei e navi. Le misure avranno validità dal 1 settembre.

Doccia fredda sulla scuola, il governo ha deciso: green pass obbligatorio

I docenti che non avranno il certificato saranno sospesi e non riceveranno lo stipendio dopo 5 giorni di assenza. Il personale della scuola e dell'università dovrà avere ed esibire il green pass. "Il mancato rispetto delle disposizioni è considerata assenza ingiustificata e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato". L'obbligo non è previsto per gli studenti minorenni.

Draghi non arretra di un millimetro, stretta sugli spostamenti: per i trasporti servirà il green pass

Dal primo settembre scatterà l'obbligo del pass anche per i trasporti. Ma solo per i mezzi a lunga percorrenza e per i traghetti extraregionali, non per i mezzi che viaggiano all’interno della stessa Regione.

"Nell'anno scolastico 2021-2022, al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica, sull'intero territorio nazionale, i servizi educativi per l'infanzia (...) e l'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado sono svolti in presenza" si legge nel testo approvato. "Le attività didattiche e curriculari delle Università sono svolte prioritariamente in presenza".

Quarantena ridotta per chi ha il vaccino. Ma il governo boccia i tamponi gratuiti

Confermate le mascherine in classe: "È fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive".

"Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza (...) tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario" dovrà "possedere" e "esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2". Obbgligo dovrebbe essere esteso anche agli studenti universitari.

Green pass, l'ultima beffa. Ecco gli "sconti" sui tamponi rapidi...

Sui trasporti a far data dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021,si potrà viaggiare solo con il green pass su : aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina; treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Intercity Notte e Alta Velocità; autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuata su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni con itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.