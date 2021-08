Vaccino, così cambia la durata della quarantena. Niente tamponi gratuiti, scappatoia per Reithera

05 agosto 2021 a

Cambia la quarantena per chi ha completato il ciclo del vaccino. Il periodo di isolamento per i protetti dal Covid scende a 7 giorni. È questo l’orientamento della cabina di regia riunita stamattina a palazzo Chigi, che ha deciso di far scendere la quarantena di 3 giorni per chi ha il vaccino.

Intanto non ci sarà nessun obbligo di green pass se ristoranti e bar di alberghi e strutture ricettive sono esclusivamente a disposizione dei clienti, mentre la certificazione sarà richiesta se la ristorazione è disponibile anche al pubblico esterno. Per i cittadini di San Marino vaccinati con Sputnik potrebbe esserci un regime transitorio fino al 15 settembre ma l’orientamento del governo è non ritenere valida, oltre tale termine, la vaccinazione con il siero russo ai fini del green pass. Una sorta di via di mezzo per l’estate.

Sul fronte tamponi una decisione che farà discutere: i prezzi per i test saranno calmierati e non gratuiti, perché effettuarli a costo zero, è il ragionamento del governo, rischierebbe di essere disincentivante rispetto alla campagna vaccinale. Nel frattempo sono pronti a uscire dal ‘limbo’ i vaccinati con Reithera, il siero sperimentato in Italia, finora esclusi dal green pass concesso solo a chi è coperti da uno dei 4 sieri riconosciuti dall’Ema: chi ha effettuato la doppia dose, sarà esentato dalla certificazione verde mentre per chi ha fatto solo una dose c’è l’indicazione di fare la seconda.

