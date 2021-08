Gli hacker sono i nuovi no-vax: attacco al sito della Regione Lazio. In tilt il portale del vaccino

01 agosto 2021 a

Gli hacker hanno preso di mira il vaccino e in particolare la Regione Lazio. "È in corso un potente attacco hacker al ced regionale. I sistemi sono tutti disattivati compresi tutti quelli del portale Salute Lazio e della rete vaccinale. Sono in corso tutte le operazioni di difesa e di verifica per evitare il pRotrarsi dei disservizi. Le operazioni relative alla vaccinazioni potranno subire dei rallentamenti. Ci scusiamo per il disagio indipendente dalla nostra volontà” il testo della nota de L'Unità di Crisi Covid 19 della Regione Lazio. Non è la problematica tecnica-informatica degli ultimi giorni: subito dopo l’annuncio dell’introduzione dell’obbligo del green pass per diverse attività il portare del Lazio era andato in down per l’eccessivo carico di utenti.

"Da stanotte è in corso un pesantissimo attacco hacker contro sistemi informatici LazioCrea che gestiscono prenotazioni vaccini. Un fatto gravissimo, blocca un servizio fondamentale. Ci scusiamo con i cittadini per gli inevitabili disservizi. Abbiamo segnalato alle autorità l’attacco e ringrazio tutti i dipendenti che da questa notte sono al lavoro per difendere la centrale e per tornare alla normalità" il post su Facebook di Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio.

È in corso un attacco hacker al ced regionale. Sono in corso tutte le operazioni di difesa e di verifica per evitare il potrarsi dei disservizi. Le operazioni relative alla vaccinazioni potranno subire rallentamenti. Ci scusiamo per il disagio indipendente dalla nostra volontà. — Regione Lazio (@RegioneLazio) August 1, 2021

