Cento dollari a chi si vaccina, la mossa di Joe Biden contro la variante Delta

Incentivi a suon di dollari per fare il vaccino. La campagna vaccinale negli Stati Uniti rallenta e allarma la Casa Bianca, così il presidente Usa Joe Biden ha annunciato che chiederà ai governi statali e locali negli Usa di pagare 100 dollari a tutti coloro che si faranno inettare la dose di vaccino.

La notizia arriva direttamente dal Tesoro americano che fa sapere che prenderà i fondi necessari ai nuovi incentivi in sostegno della campagna anti-Covid dall’American Rescue Plan. Lo rende noto il Tesoro americano.

In America la preoccupazione è alta ed è dovuta al proliferare della variante Delta, dominante ormai anche in Europa. I dati più recenti mostrano che una persona vaccinata può infettarsi con la mutazione indiana e "anche se è un evento raro, può trasmettere il virus alle persone non infette", ha detto ai microfoni di Msnbc il consigliere della Casa Bianca per il Covid-19 Anthony Fauci.

Il capo dei virologi americani ha spiegato come mai i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie Usa (Cdc) hanno reintrodotto la raccomandazione di usare le mascherine al chiuso anche per i vaccinati, misura che era stata rimossa al migliorare dei dati della pandemia.

I Cdc non sono cambiati, ha precisato Fauci, "quello che è cambiato è il virus. La prima raccomandazione (sul non indossare le mascherine per chi era vaccinato) è stata emessa quando circolava la variante alfa, ma ora "abbiamo a che fare con la variante delta, che è davvero molto più trasmissibile".

Fauci ha affermato che le nuove linee guida hanno lo scopo di "proteggere le persone vulnerabili con cui si potrebbe entrare in contatto inavvertitamente". Insomma, se si è vaccinati è estremamente improbabile che si venga ricoverati in ospedale o si muoia ma "se hai il virus nel rinofaringe" e vai a casa, e a casa hai persone fragili, "ti proteggi", "questo è il motivo del mandato di indossare la mascherina". Ora arrivano anche gli incentivi per chi si vaccina.

