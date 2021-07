Inevitabile, sennò il Covid non lo fermiamo: ora Massimo Galli spinge per il vaccino ai bambini

28 luglio 2021 a

Il vaccino per i bambini nella fascia sotto i 12 anni non è stato ancora approvato, ma la Fda degli Usa sta spingendo su Pfizer e Moderna affinché amplino la platea per gli studi clinici sull'efficacia dei vaccini a mRna nella fascia 5-11 anni. A commentare la volontà dell’agenzia statunitense è Massimo Galli, direttore di Malattie infettive all'ospedale Sacco di Milano: “Una volta che gli studi avranno garantito la sicurezza per la somministrazione del vaccino anti-Covid anche agli under 12 sarà inevitabile passare all'immunizzazione dei più piccoli. Perché se in tutto il mondo lasceremo che il virus circoli tra i bambini, senza nessuna forma di contenimento, non lo fermiamo più. Vaccinare tutti è l'unico modo per fermarlo”.

E i genitori preoccupati per gli effetti collaterali? Nelle dichiarazioni all’Adnkronos Galli ricorda che, a tutte le età, "le osservazioni scientifiche suggeriscono che la cosa migliore, viste le sue caratteristiche, sia non incontrare questo virus". E d'altra parte "i vaccini disponibili sono stati utilizzati su decine di milioni di persone in tutto il mondo. E hanno dimostrato un margine di sicurezza altissimo, probabilmente superiore a quello dei vaccini utilizzati in precedenza per altre patologie".

Inoltre "la finalità di ridurre il più possibile la circolazione del virus è fondamentale, sia per quanto riguarda gli interessi collettivi che per l'interesse individuale. Se qualcuno è nell'ottica di mandare avanti i figli degli altri per preservare i suoi da quelli che ritiene i rischi dei vaccini - sottolinea Galli - sappia che, con la rapidità di diffusione della variante Delta che colpisce anche i bambini, non si possono aspettare che il loro bambino non si infetti perché protetto dalle vaccinazione degli altri. Personalmente tra i rischi ipotetici legati alla vaccinazione e i rischi reali legati alla malattia scelgo la vaccinazione”. Per il momento l’Ema non ha approvato alcun vaccino al di sotto dei 12 anni, mentre pochi giorni fa è arrivato l’ok a Moderna per la fascia tra i 12 e i 17, già ottenuto diverso tempo fa da Pfizer.

