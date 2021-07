L'ultima assurda proposta della sinistra: vaccino ai migranti. Salvini ferma tutto: mezza Africa in Italia

28 luglio 2021 a

a

a

Il vaccino agli immigrati che arrivano in Italia. È questa l’ultima idea di cui si discute a sinistra, una proposta che trova il muro fermo della destra, in particolare quello di Matteo Salvini. Il leader della Lega ferma sul nascere la proposta: “Vaccini contro il Covid agli immigrati? Così ci arriva mezza Africa per farsi vaccinare in Italia, mi pare una proposta complicata”. Al momento in Italia la media settimanale delle somministrazioni giornaliere è di 528.285 dosi, un trend in discesa per la mancanza di forniture, un problema che non ha permesso a molti di vaccinarsi in fretta, soprattutto a coloro che si sono prenotati negli ultimi giorni, le cui iniezioni sono previste addirittura a settembre (ad esempio in Lombardia).

"Considerazioni ingenerose, c'è rammarico". Ancora alta tensione Draghi-Salvini

"Quanto alla scuola, io rimpiango il grembiule e vieterei l'uso del cellulare fino alla terza media in classe. Si parla di obblighi a sproposito, ma io reintrodurrei alcune norme di buon senso” l’altra presa di posizione Salvini a un evento sulla prevenzione del Cyberbullismo. L’obbligo vaccinale nelle scuole sembra sempre più vicino, anche se per ora è stata rinviata ogni discussione alla prossima settimana.

L'Ong ci regala i migranti, in arrivo l'ennesima invasione di clandestini: furia dell'Ammiraglio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.