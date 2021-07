Mario Draghi vince il braccio di ferro con Ursula Von der Leyen: in arrivo più dosi del vaccino Pfizer

28 luglio 2021 a

Un lavoro silenzioso e proficuo per far arrivare in Italia più dosi di vaccino e accelerare con le iniezioni dopo la decisione di inserire l’obbligatorietà del green pass. Nella lotta contro il Covid Mario Draghi è riuscito ad ottenere più dosi del vaccino Pfizer a partire dalla seconda settimana di agosto: tali dosi permetteranno di dare un’accelerata alla campagna vaccinale e di somministrare maggiori prime dosi rispetto all’ultimo periodo.

“Grazie a una proficua interlocuzione fra il Presidente del Consiglio Mario Draghi e la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, l’Italia ha ottenuto la disponibilità di un ulteriore milione di vaccini Pfizer a partire dalla seconda settimana di Agosto. Queste ulteriori dosi permetteranno alla Struttura Commissariale del Generale Figliuolo di completare in sicurezza la campagna vaccinale entro il 30 settembre” la nota di Palazzo Chigi che certifica la vittoria dell’Italia nel braccio di ferro con l’Unione Europea riguardante le dosi del vaccino a mRna.

