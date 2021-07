Arriverà la quarta ondata, chi colpirà. La fosca profezia di Sileri: "E se spuntano nuove varianti..."

27 luglio 2021 a

Il vaccino non azzererà i rischi di una nuova impennata dei casi di Covid. Anzi. "Avremo una quarta ondata", dice il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri che è intervenuto a Estate in diretta su Rai 1. Una quarta ondata che sarà "prevalentemente nei non vaccinati, ma, a patto che non arrivino altre varianti" è l'allarme del medico ed ex viceministro che continua: "Faccio fatica a pensare a mille morti al giorno. Sarebbe un altro virus e ricominceremmo daccapo anche con la ricerca dei vaccini".

A morire saranno i non vaccinati, la profezia di Sileri è da brividi

Una previsione fosca, che lancia ombre sul prossimo futuro. "A parità del numero di contagi non avremo lo stesso numero di morti e di ricoveri di gennaio. Nel Regno Unito in quel mese ci sono stati circa 60.000 contagi al giorno, stessa cifra avuta qualche giorno fa. Ma se a gennaio avevano avuto 1.100 morti" ora "ne hanno avuti meno di 100", spiega Sileri.

La nuova, possibile ondata riguarderà dunque chi non si è fatto somministrare il siero. "I dati dell'Istituto superiore di sanità di oggi dicono che il 99% di coloro che purtroppo sono deceduti dal primo febbraio a oggi erano persone non vaccinate. Il consiglio è di vaccinarsi senza preoccuparsi del numero dei positivi", è l'appello di Sileri. "Non dobbiamo trascurare l'evidenza" del numero dei contagi, spiega, "il trend è sicuramente in crescita" ma "ci sono positivi che nella stragrande maggioranza dei casi non vanno in ospedale". "Tra chi è positivo qualcuno ha fatto anche il vaccino ma l'importante è che non vada in ospedale"

Insomma, i numeri sono destinati a crescere "ma non si finisce in ospedale", continua il sottosegretario.

Poi c'è il nodo della scuola e del green pass per il personale scolastico, docente e non, nonché il tema della vaccinazione per i ragazzi con più di 12 anni. "I professori non vaccinati sono una minoranza del totale, poco più di 200mila. Io spero che nei prossimi giorni questi docenti decidano di vaccinarsi, in primis per se stessi e soprattutto se saranno in aule con ragazzi sotto i 12 anni che non si possono vaccinare" dice Sileri. "Al momento non si parla assolutamente di obbligo vaccinale per gli studenti, si discute dell’obbligo per i docenti anche se a mio avviso il numero al momento è esiguo e localizzato in alcune regioni. Quindi, prima di arrivare all’obbligo, spingerei per la loro vaccinazione", continua il sottosegretario che, per il momento, esclude la possibile estensione del green pass agli studenti.

