A morire saranno i non vaccinati, la profezia di Sileri è da brividi

Un Pierpaolo Sileri tranchant è ospite nella puntata di mercoledì 21 luglio di “In Onda”. Il programma di approfondimento preserale di la 7, sotto la conduzione di Concita De Gregorio e David Parenzo interroga il sottosegretario alla Salute alla vigilia del consiglio dei ministri su green pass e revisione dei parametri per la colorazione delle regioni. Sileri fa sapere: “In alternativa alle chiusure vanno cambiati i parametri perché è evidente. Se si contagiano i giovani e non determinano un aumento dei ricoveri, significa che quei contagi non sono gli stessi di 7 mesi fa. Non perché il virus sia diverso e meno forte ma perché la popolazione è vaccinata”.

“Anche noi come in Gran Bretagna avremo un numero crescente di morti - annuncia il sottosegretario - Vanno cambiati i parametri. Un’area potrebbe diventare gialla e arancione anche durante l’estate”. L’ipotesi del green pass “proporzionale e graduale” in base all’andamento della pandemia sembra convincere Sileri. E proprio sul passaporto vaccinale proposto da Confindustria, secondo cui chi non si è sottoposto alla vaccinazione non può svolgere l’attività lavorativa collettiva, Sileri si sofferma: “Noi abbiamo il 50% della popolazione che ha fatto il vaccino con la doppia dose, popolazione vaccinabile, temo che questa percentuale salirà un altro po' ma è difficile con tutta questa comunicazione sbagliata e i problemi di vaccini che si possa arrivare all' 80/85% atteso. Qualcosa dovrà essere fatto, io non vedo l'obbligo come mezzo però se rimaniamo al 50% qualcosa dovrà essere fatto”.

Un lavoro di comunicazione ipotizza il sottosegretario alla salute “anziché dire vaccinatevi per raggiungere una protezione di comunità dovremmo dire vaccinatevi per voi stessi”. Poi mette in guardia: “Oggi vanno in terapia intensiva solo quelli, o prevalentemente coloro, che non sono vaccinati - poi avverte - Chi morirà alla prossima ondata che avremmo con questo virus, che tenderà a essere endemico, saranno i non vaccinati, quindi vaccinatevi per voi stessi”.

