Milano, Luca Bernardo ha la pistola? E pure Pierpaolo Sileri. La dura vita del medico

La pistola di Luca Bernardo, candidato sindaco a Milano per il centrodestra, è diventata un caso. Ma pure Pierpaolo Sileri, un altro medico in politica, ce l’ha. Se ne è parlato qualche sera fa durante la sempre interessantissima trasmissione di La7, "In onda", grazie a Concita De Gregorio. "Stanato" dalla giornalista, Sileri ha confessato di avere un’arma, da anni, a causa della sua professione di medico, per le minacce ricevute che lo hanno costretto ad averne una, da difesa. La pistola dov’è? Il sottosegretario ha detto che è chiusa in cassaforte, e che non si ricorda più come si apre. Comunque, i medici muniti di armi sono tanti: non solo Bernardo e Sileri, numerosi primari, in tutta Italia, ne sono dotati. È un mestiere difficile...

