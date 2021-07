"Chissà quando finirà" Mara Venier di nuovo in ospedale, cosa dice ai fan in ansia

26 luglio 2021 a

Apprensione per Mara Venier dopo che la conduttrice di Domenica In ha postato sui social un video mentre si trovava all'ingresso del reparto di neurochirurgia del Policlinico Umberto I di Roma. "Eccoci ancora qua. Chissà quando finirà", aveva detto ai follower la signora della domenica tv mostrando l'insegna del reparto di chirurgia maxillo-facciale. L'incubo sembrava tornato, dopo l'intervento ai denti che aveva avuto per lei conseguenze drammatiche e che l'ha spinta a intraprendere un'azione legale per i danni subiti. La Venier aveva perso sensibilità al volto e accusato forti dolori, tanto che il suo ritorno alla conduzione di Domenica In era stato in dubbio.

Sui social molti utenti hanno esternato la propria preoccupazione e sono iniziate a circolare le voci più diverse, come quella di un ricovero d'urgenza. Rumors incontrollabili che la stessa zia Mara ha dovuto smentire.

"Oggi sono andata a farmi dei controlli, ma quale ricovero in ospedale, ma per carità!", ha detto la Venier smentendo le voci di una presunta ennesima operazione al volto dopo il brutto incidente causato da un impianto dentale mal riuscito che le ha procurato la lesione di un nervo e la conseguente paresi facciale. Per la quale la conduttrice aveva già subito un lungo e doloroso intervento chirurgico maxillo-facciale. "Ancora non sto bene", spiega poi la Venier all'Adnkronos, "faccio controlli sperando di stare meglio al più presto" è la rassicurazione ai tanti fan che in queste ore erano in ansia per la sua salute in attesa di rivederla in tv, su Rai, all'inizio della prossima stagione di Domenica In.

