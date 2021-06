Domenica In, lo scherzo di Mara Venier fa scattare Achille Lauro. Avvinghiati così

27 giugno 2021 a

Un'intesa speciale quella tra Achille Lauro e Mara Venier. Nella puntata di domenica 27 giugno di Domenica In il cantautore romano sempre più apprezzato per le sue performance ha avuto qualche problema col microfono, e la signora della domenica gli ha tirato uno scherzetto invitandolo a provare la voce: un, due, tre, prova... Dopo un paio di "finte" prove Lauro capisce di essere vittima di una gag e si lancia in un abbraccio travolgente a "zia Mara" con bacio ricambiato.

Nella puntata il cantautore ha raccontato il dietro le quinte dei suoi quadri in musica realizzati come ospite d'onore per il Festival di Sanremo: "Dietro la mia musica ci sono sempre contenuti. N0n c'è solo il costume, che a volte non permette alle persone di andare oltre" spiega Achille Lauro.

"Io incarno le canzoni che canto - continua - Spero che le persone vadanoo dietro all'abito, perché c'è sempre un concetto profondo", ha detto il cantautore che ha parlato anche di come la sua infanzia difficile abbia avuto un ruolo fondamentale per la sua carriera di artista.

