Mara Venier, cosa rivela sulle sue condizioni. L'episodio a Domenica In che preoccupa i fan

Non c’è pace per Mara Venier. La conduttrice di Domenica In appare provata nelle ultime stories di Instagram. A poche ore dalla messa in onda dell’ultima puntata stagionale del programma contenitore di Rai 1, si mostra nuovamente dolorante agli occhi dei suoi follower.

Un calvario iniziato tre settimane fa, per un grave problema causato da un errato impianto dentale, che l’ha costretta a subire un intervento chirurgico di rimozione. Dopo lo stop di una settimana, la stoica e stacanovista Zia Mara torna sul piccolo schermo per portare a termine la stagione trionfale della sua trasmissione, nonostante la paresi facciale causatagli dall’intervento.

Come di consueto la conduttrice veneziana ha voluto ricordare il grande appuntamento e salutare il suo pubblico mostrando i retroscena della sua vita privata dopo il recente problema ai denti.

La Venier, con ironia, ha racconta di aver "cucinato come una matta" per distrarsi un po' e di aver fatto anche le prove finali dell’ultima puntata del 2021. Ma all’improvviso, mentre parlava si blocca e porta subito la mano davanti alla bocca. Una pausa durata un secondo, la donna sembra dolorante ma poi continua: “Va bene... diciamo che va tutto bene". Insomma, una sofferenza tutt’altro che archiviata. Nella story successiva, decide di berci su un bicchiere di vino che a causa dei recenti problemi di salute le era stato impedito di assumere: “è la prima volta dopo tre settimane e mezzo… Bevo un bicchiere di vino perché non ce la posso fare”.

Poi spazio alla nostalgia per la fine della stagione dei record della trasmissione: "Ultima puntata di Domenica In, da un lato sono contenta, dall’altro sono un po’ triste perché... Perché si!". Insomma, un finale di stagione burrascoso per la Venier che anche scorso anno ha dovuto fare i conti con un piede rotto, costringendola a finire la trasmissione dietro un tavolo con la gamba ingessata.

