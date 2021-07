Osho e le medaglie di Figliuolo: è disposto a vaccinare anche i giocatori inglesi

13 luglio 2021 a

Quest’uomo è disposto a vaccinare anche i giocatori inglesi. Federico Palmaroli, in arte Osho, scherza sulla vittoria dell’Italia contro l’Inghilterra e sul generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario per l’emergenza Covid. Le immagini di Harry Kane e compagni che si tolgono la medaglia subito dopo averla ricevuta dalle mani del presidente Uefa Ceferin hanno fatto il giro del mondo, trascinandosi dietro numerose polemiche per un comportamento che da molti è stato visto come anti-sportivo e poco rispettoso di un avversario che ha vinto sul campo senza alcun aiuto arbitrale. Osho immagina il dialogo tra il generale Figliuolo e gli inglesi: vuole altre medaglie da appuntare sulla divisa e in cambio è pronto a dare loro dosi di vaccino. Il tutto magari con il permesso di Michela Murgia e di tutti coloro che si sono “spaventati” alla vista delle onorificenze del commissario Figliuolo.

