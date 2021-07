Euro2020, anche Mattarella vittima della maleducazione inglese: il gesto del principe William fa discutere

Giada Oricchio 13 luglio 2021 a

La classe non è acqua, ma a quanto pare nemmeno appannaggio della Royal Family. Al termine della finale di Euro2020, vinta dall’Italia sull’Inghilterra, il principe William, secondo in linea di successione al trono, Kate Middleton e il piccolo George, avrebbero abbandonato la tribuna autorità senza congratularsi con i vincitori e senza stringere la mano al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a un tiro di schioppo dalla loro postazione. I reali assai poco regali hanno lasciato lo stadio di Wembley in anticipo e l’Huffington Post sottolinea che non c’è stata alcuna stretta di mano pubblica con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: “Più imperturbabile di un inglese, si è leggermente mosso dopo il gol italiano. Non conosciamo le regole del protocollo internazionale, ma nel 1982 il re spagnolo accolse caloroso Pertini accanto a lui in tribuna. Il povero Mattarella invece era desolatamente solo, ignorato dal principe William”.

Dopo la Brexit di Boris Johnson, la Megxit di Meghan Markle (oggi un po’ più simpatica al resto d’Europa) si sarebbe consumata la Willexit? Tuttavia, data la confusione del momento, non è chiaro se ci sia stato o no lo sgarbo. E i video non sciolgono i dubbi. E’ anche possibile che il duca di Cambridge si sia congratulato con il Presidente della Repubblica in un secondo momento. Forse nelle prossime ore Buckingham Palace diffonderà una nota ufficiale per smentire la scortesia istituzionale e recuperare un po’ di english style che da domenica sembra annegato in fiumi di birra e fumogeni posizionati dai tifosi laddove non batte il sole.

