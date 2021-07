Vaccino Johnson & Johnson, sale il panico negli Usa: l'avvertimento sulla rara sindrome che paralizza

13 luglio 2021 a

a

a

Una nuova notizia negativa sul vaccino Johnson & Johnson rischia di compromettere ancora di più l’utilizzo di questo prodotto contro il Covid nella campagna vaccinale. L’ultimo avvertimento è quello arrivato dagli Stati Uniti e segnalato dal New York Times: la Food and Drug Administration ha avvertito che il vaccino può portare a un aumento del rischio di una rara condizione neurologica nota come sindrome di Guillain-Barré. Sul sito dell’Humanitas si legge: “La sindrome di Guillain-Barré è la più frequente forma di polineuropatia acquisita dovuta a demielinizzazione (degenerazione delle guaine mieliniche che rivestono le fibre nervose). La sindrome di Guillame Barré è caratterizzata da una sensazione di debolezza, perlopiù simmetrica e accompagnata da parestesie, che esordisce in genere alle gambe per progredire poi alle braccia”.

"Non vaccinati in Dad". Insegnanti e studenti, esplode la bomba dei virologi sulla scuola

Chi riceve la somministrazione del vaccino monodose J&J ha una probabilità da tra a cinque volte più elevata di sviluppare la sindrome e si è deciso di segnalare il possibile effetto collaterale nelle schede informative del prodotto. I funzionari federali americani hanno identificato 100 casi sospetti di Guillain-Barré tra i destinatari del vaccino Johnson & Johnson: il 95% di questi casi sono stati considerati gravi e hanno richiesto l’ospedalizzazione.

"Ad agosto oltre 30mila casi al giorno". Dal Cts l'ennesima profezia catastrofista sul Covid

In una dichiarazione ufficiale, l'agenzia statunitense ha detto che mentre "le prove disponibili suggeriscono un'associazione" tra il vaccino Johnson & Johnson e l'aumento del rischio di sindrome di Guillain-Barré, “ci sono ancora prove insufficienti per stabilire una relazione causale”. L'agenzia ha aggiunto sul vaccino che "continua a trovare i benefici conosciuti e potenziali chiaramente superiori ai rischi conosciuti e potenziali”. La FDA ha specificato che la sindrome di Guillain-Barré si verifica quando il sistema immunitario danneggia le cellule nervose, causando debolezza muscolare e paralisi occasionale. Inoltre diverse migliaia di persone negli Usa - circa 10 su un milione - sviluppano la malattia ogni anno: la maggior parte si riprende dai sintomi, anche se gravi.

Speranza menagramo pure per Italia-Inghilterra. Ora c'è la variante Wembley

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.