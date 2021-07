Sabina Guzzanti, gelo totale a In Onda. Mascherina, soldi e politica: così imbarazza De Gregorio e Parenzo

03 luglio 2021 a

A In Onda all'improvviso scatta il collegamento con Sabina Guzzanti per parlare della ripartenza del settore della cultura. In quel momento nella trasmissione di La7 di sabato 3 luglio si parla del caos del Movimento 5 Stelle e del manifesto dei sovranisti europei, e così Concita De Gregorio - che conduce la trasmissione insieme a David Parenzo - chiede un'opinione a tutto tondo sulla politica alla comica romana. Ovevro da Grillo a Orban, passando per il Pd e Salvini.

Dopo qualche attimo di evidente imbarazzo la Guzzanti ammette: "Ma questa è una domanda a trabocchetto... Dammi un tema più circoscritto...". E la De Gregorio insiste citando i temi più disparati: aiuta chi ci ascolta a capire, è l'invito. "No, da casa non cercate di capire. La situazione si sta sgangherando da tempo..." si tira fuori dall'impaccio la comica che poi sottolinea l'importanza della cultura nella formazione di una coscienza critica.

Parenzo allora interviene: questa situazione politica le servirà sicuramente come materiale per i prossimi spettacoli... Ma anche qui la Guzzanti non rende la vita facile all'interlocutore. "Mah, queste sono cose che si dicono sempre, ma il materiale non manca mai. In realtà per fare i film servono soldi, lo so che è brutto dirlo..." Finanziamenti per la satira che "servirebbero più che all'informazione, e mi imbarco in questa polemica inutile..." rincara la dosa.

Ultimo momento di imbarazzo è il teatrino sulla mascherina. "Toglila", le chiedono dallo studio. "Ma ci è stato detto che dovevamo tenerla per tutto il collegamento..." Il termometro raggiunge temperature glaciali.

