Nuova svolta per il caso di Saman Abbas? Il cugino vuole parlare

01 luglio 2021 a

a

a

Forse siamo alla vigilia di novità importanti sul caso di Saman Abbas, la ragazza pachistana scomparsa e probabilmente ammazzata per decisione della famiglia. Su richiesta della difesa, il Sostituto procuratore titolare dell’indagine, Laura Galli - che coordina le indagini - sentirà, assieme al personale del Nucleo investigativo dei carabinieri di Reggio Emilia, l’indagato Ijaz Ikram, il cugino estradato in Italia e ora in carcere, che ha chiesto di essere sentito. Dalla prossima settimana, in supporto alle unità cinofile dei carabinieri, arriveranno 4 unità vg cinofile della polizia tedesca specializzate nella ricerca di cadaveri.

Il dramma di Saman e la fuga segreta a Roma. Punita con la morte: ecco perché l'hanno uccisa

E’ una vicenda che ha sconcertato moltissimi italiani, a causa dell'atteggiamento della famiglia di Saman: la pretesa di un matrimonio combinato aveva provocato il rifiuto della ragazza, improvvisamente scomparsa dalla circolazione, nello stesso periodo della partenza dei genitori per il Pakistan.

Ora potrebbero esserci altre rivelazioni e magari riuscire finalmente a sapere dove trovare il corpo della povera ragazza. Una diciottenne che voleva vivere e invece ha trovato la morte in famiglia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.