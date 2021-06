Rivelazione sul caso Saman, chi le ha fatto quel livido sulla guancia

Giorgia Peretti 23 giugno 2021 a

Il caso di Saman Abbas continua a tenere banco nella trasmissione “Chi l’ha visto?”. Il programma di Rai 3 sotto la conduzione di Federica Sciarelli riapre la puntata di mercoledì 23 giugno con la scomparsa della ragazza pachistana a Reggio Emilia, ormai dichiarata uccisa per aver rifiutato il matrimonio combinato con un cugino in patria.

Nuovi elementi emergono nell’analisi dei documenti rilasciati dalle testimonianze del fidanzato. Sarebbe proprio questo il movente che avrebbe spinto la famiglia ad organizzare la trappola della morte alla giovane ragazza che voleva vivere all’occidentale. La diciottenne era da tempo fidanzata con un ragazzo di 21 anni, pachistano anche lui ma residente in un’altra regione. Una storia d’amore non approvata dalla famiglia di Saman, una ragazza che amava la libertà ed era solita scappare per fuggire dalla vita programmata per lei. Prima di essere strangolata per mano dello zio, qualche giorno prima, manda al fidanzatino una foto con un evidente livido sullo zigomo destro. Il giovane, dopo aver denunciato la sua scomparsa alle forze dell’ordine, ha mostrato la foto di Saman rivelando le confessioni rilasciate dalla fidanzata.

"Farai una brutta fine”, sul caso Saman Abbas il racconto choc del fidanzato

La ragazza sarebbe stata picchiata ferocemente da uno dei suoi cugini, lo stesso intervistato nelle puntate precedenti di “Chi l’ha visto?” per aver aiutato i genitori di Saman a partire poche ore dopo la sua uccisione. Il verbale esclusivo mostrato dal programma accusa il cugino, il quale si era stabilito a casa sua per controllare la “buona condotta” della ragazza solita a scappare. L’uomo, nelle ore successive alla scomparsa di Saman, si è recato nell’agenzia di viaggi, dove il padre della ragazza non poteva più andare per via di problemi economici con il proprietario, e ha comprato i biglietti direzione Pakistan. Intervistato ai microfoni di Rai 3, il cugino nega qualsiasi rapporto con Saman, dichiarando di non conoscerla molto bene, ma sembra irritato dalla presenza del giornalista. Una tragica storia quella della giovane di Novellara che, come sottolineato dalla stessa Federica Sciarelli, ha dovuto lottare contro moltissimi uomini della sua famiglia. Nelle chat intercorse tra i famigliari mostrate in diretta si legge: “Non deve più scappare, bisogna piegare la ragazza”. Una violenza sfociata in tragedia.

